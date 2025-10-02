Mo | Benzoni Az ' piano Usa speranza concreta Parlamento sia unito'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Siamo davvero uniti nella volontà di porre fine, il prima possibile, a quelle immagini aberranti che vediamo ogni giorno da Gaza? O vogliamo, invece, continuare ad alimentare nelle aule di questo Parlamento un conflitto politico? C'è una responsabilità istituzionale da cogliere e non da banalizzare. In questo momento, l'unica speranza concreta è rappresentata dal piano di pace presentato dal governo americano: un piano certamente non privo di limiti, come la mancata menzione della Cisgiordania, ma che presenta anche punti di forza significativi. Non solo i Paesi occidentali hanno trovato un accordo attorno a questa proposta, ma anche una parte rilevante del mondo arabo, la Chiesa cattolica e l'Autorità nazionale palestinese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

