Mo | Benzoni Az ' piano Usa speranza concreta Parlamento sia unito'
Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Siamo davvero uniti nella volontà di porre fine, il prima possibile, a quelle immagini aberranti che vediamo ogni giorno da Gaza? O vogliamo, invece, continuare ad alimentare nelle aule di questo Parlamento un conflitto politico? C'è una responsabilità istituzionale da cogliere e non da banalizzare. In questo momento, l'unica speranza concreta è rappresentata dal piano di pace presentato dal governo americano: un piano certamente non privo di limiti, come la mancata menzione della Cisgiordania, ma che presenta anche punti di forza significativi. Non solo i Paesi occidentali hanno trovato un accordo attorno a questa proposta, ma anche una parte rilevante del mondo arabo, la Chiesa cattolica e l'Autorità nazionale palestinese". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: benzoni - piano
Fabrizio Benzoni (@fabriziobenzoni) - X Vai su X
Sabrina Benzoni - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Benzoni (Az), 'piano Usa speranza concreta, Parlamento sia unito' - "Siamo davvero uniti nella volontà di porre fine, il prima possibile, a quelle immagini aberranti che vediamo ogni giorno da Gaza? Secondo iltempo.it
Mo: Lombardo (Az), 'piano Usa va sostenuto se può porre fine a massacro' - "Il piano di pace presentato dagli Stati Uniti su Gaza non è perfetto. Lo riporta lanuovasardegna.it