Mo | Bagnasco Fi ' tempo galantuomo storia giudicherà chi ha lavorato per pace'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Il conflitto in Medio Oriente e la tragedia di Gaza ci chiamano ad una responsabilità storica. L'Italia, grazie all'impegno del Governo, ha dimostrato di saper coniugare fermezza e umanità: sostenendo con decisione il diritto di Israele a difendersi dal terrorismo, ma allo stesso tempo ponendo al centro la difesa dei civili innocenti e l'aiuto concreto alla popolazione palestinese". Così Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa, nell'Aula della Camera dopo le comunicazioni di Antonio Tajani su Gaza. "Il piano di pace - prosegue - proposto dagli Stati Uniti apre oggi una prospettiva che deve essere colta: non sarà facile, ma è l'unica strada per fermare le ostilità, liberare gli ostaggi e costruire un futuro fondato sulla soluzione dei due popoli e due Stati, con una Autorità palestinese rinnovata e legittimata come interlocutore.

"Il tempo è galantuomo e la storia giudicherà chi ha lavorato per la pace e chi ha preferito alimentare divisioni e rancori che non portano a nulla se non a nuove guerre", conclude.