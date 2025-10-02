Misterbianco istituisce il garante dei diritti delle persone anziane
Misterbianco compie un passo importante verso la tutela e la valorizzazione degli anziani. Nel giorno della festa dei nonni, il Consiglio comunale, presieduto da Lorenzo Ceglie, ha approvato il regolamento che istituisce il "garante dei diritti delle persone anziane".La nuova figura, indipendente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
