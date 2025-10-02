Missione Flotilla cosa è successo | l' alt israeliano i cellulari buttati in mare l' arresto di Greta Thunberg

L?Alma è in testa alla Flotilla e a bordo, nella veste di capitano simbolico, c?è Greta Thunberg. E come prevedibile è la prima a incrociare la prua delle navi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Missione Flotilla, cosa è successo: l'alt israeliano, i cellulari buttati in mare, l'arresto di Greta Thunberg - L'Alma è in testa alla Flotilla e a bordo, nella veste di capitano simbolico, c'è Greta Thunberg.

Flotilla, diretta. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza. Arrestate circa 200 persone» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23

