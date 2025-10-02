Missili russi ipersonici allarme Nato | Possono colpire Roma o Londra e non sono intercettabili

Un avvertimento che scuote l’Europa arriva dal segretario generale della Nato, Mark Rutte: i nuovi missili russi rappresentano una minaccia diretta non solo per l’Ucraina, ma anche per le capitali europee. “Siamo tutti in pericolo – ha dichiarato al Tg1 –. I più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono e non possono essere intercettati con i nostri sistemi antimissile tradizionali”. L’allarme Nato e la replica di Mosca. Rutte invita gli alleati a “stare estremamente attenti” alle mosse del Cremlino: “Putin è già il nostro principale avversario, la principale minaccia nel lungo periodo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

