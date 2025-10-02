Mise en place autunnale | così si rende speciale la tavola
Brocche in vetro, bottiglie colorate, bicchieri color ambra. possiamo dare un tocco di originalità alla nostra mise en place autunnale scegliendo prodotti per la tavola che si sposano bene con le tipiche decorazioni del periodo. Quando l’aria inizia a farsi più frizzante, ci stiamo per lasciare l’estate alle spalle: molti saranno sicuramente delusi, altri invece non vedranno l’ora di iniziare a decorare i propri ambienti casalinghi con i colori dell’autunno. La natura va in letargo, non prima di regalare uno spettacolo di tonalità che difficilmente dimenticheremo. Vediamo quindi come personalizzare la tavola in autunno prendendo come punto di riferimento wdlifestyle. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: mise - place
Villa Margherita added a photo to the album: Mise en place — with Montenero in Fiore and Carolina Verde - facebook.com Vai su Facebook
I trend per le tavole d'autunno e la mise en place “materica” secondo il gusto newyorkese - La guida di Mieke ten Have per Vogue «Non mi piace seguire le regole quando si tratta di styling», afferma ... Lo riporta vogue.it