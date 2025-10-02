Mise en place autunnale | così si rende speciale la tavola

Laprimapagina.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brocche in vetro, bottiglie colorate, bicchieri color ambra. possiamo dare un tocco di originalità alla nostra mise en place autunnale scegliendo prodotti per la tavola che si sposano bene con le tipiche decorazioni del periodo. Quando l’aria inizia a farsi più frizzante, ci stiamo per lasciare l’estate alle spalle: molti saranno sicuramente delusi, altri invece non vedranno l’ora di iniziare a decorare i propri ambienti casalinghi con i colori dell’autunno. La natura va in letargo, non prima di regalare uno spettacolo di tonalità che difficilmente dimenticheremo. Vediamo quindi come personalizzare la tavola in autunno prendendo come punto di riferimento wdlifestyle. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

