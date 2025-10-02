Mio padre… Elisa Polcino il figlio Mario rompe il silenzio | la rivelazione su Salvatore Ocone

Una comunità sconvolta e una famiglia annientata dalla violenza: a Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento, la mattina del 30 settembre si è consumata una tragedia che nessuno riesce ancora a spiegare. Elisa Polcino, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pietra dal marito Salvatore Ocone, che con la stessa ferocia si è accanito contro i figli. Cosimo, appena 15 anni, è morto sul colpo. Antonia, 16 anni, è invece ricoverata in ospedale in condizioni gravissime dopo un delicato intervento chirurgico. A salvarsi, perché lontano, è stato solo il primogenito Mario, 23 anni, che in quelle ore si trovava a Rimini per lavoro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Elisa Polcino, il figlio Mario Ocone: «Volevo bene a papà ma non lo perdono. Se ci fossi stato io tutto questo non sarebbe successo» - Elisa Polcino è stata uccisa a colpi di pietra all'alba di martedì 30 settembre a Paupisi (Benevento), così come il figlio di ... Come scrive msn.com

Elisa Polcino, il figlio Mario: «Li ho sentiti venerdì, era tutto normale. Mamma aveva comprato l'abito per le nozze d'argento» - Elisa Polcino, 49 anni, aveva comprato il vestito nuovo, scelto il menù e prenotato il ristorante ... Da msn.com