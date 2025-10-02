Mio figlio autistico senza assistente materiale a scuola Ingiustizia e abbandono

“Mio figlio ha 11 anni, è autistico e quest’anno ha iniziato la scuola media. Da lunedì 29 settembre non ha l’assistente materiale per accedere ai servizi igienici della scuola. È inaccettabile”.È lo sfogo di un papà casertano che ha deciso di denunciare pubblicamente la situazione del proprio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: figlio - autistico

“Mio figlio autistico ha perso la maestra che lo faceva migliorare”

“Mio figlio autistico condannato a essere inabile, lotta ogni giorno. Per Sanremo ho un’idea rivoluzionaria”: Elio si racconta

Elio: «Mio figlio Dante, autistico, era condannato a essere inabile e invece lotta ogni giorno. Mia moglie per dargli un futuro si è dedicata totalmente a lui»

Presentazione Libro “Ti aspettavo: era la Vigilia di Natale” Di Rosanna Vittori Unisciti a noi per una serata intensa ed emozionante: la presentazione del libro che racconta l’esperienza reale e toccante di una mamma con un figlio autistico. Un racconto auten - facebook.com Vai su Facebook

“Mio figlio autistico non può cambiare ogni anno i docenti” - X Vai su X

«Mio figlio autistico senza assistenza a scuola», la denuncia della mamma di un bambino in quinta elementare: decisione che lede il suo diritto allo studio - E con l'inizio del nuovo anno scolastico abbiamo ricevuto la notizia che a causa del taglio dei fondi sono state ridotte le ore di assistenza con ... Secondo ilgazzettino.it

«Mio figlio autistico ancora senza insegnante di sostegno a scuola: mi sento abbandonata» - Reggio Emilia Stefano ha sei anni e gli occhi chiari. Lo riporta msn.com