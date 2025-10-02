Mindfulness la nuova collana in edicola | 30 volumi di teoria e pratica

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi in edicola con Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e Io Donna la collanaMindfulness. Teoria e pratica”: manuali curati da esperti, con meditazioni, esercizi e audio per coltivare consapevolezza, benessere e gentilezza nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mindfulness la nuova collana in edicola 30 volumi di teoria e pratica

© Gazzetta.it - Mindfulness, la nuova collana in edicola: 30 volumi di teoria e pratica

In questa notizia si parla di: mindfulness - nuova

mindfulness nuova collana edicolaMindfulness, la nuova collana in edicola: 30 volumi di teoria e pratica - Da oggi in edicola con Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e Io Donna la collana "Mindfulness. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mindfulness Nuova Collana Edicola