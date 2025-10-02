Minaccia intimidisce e schiaffeggia imprenditore | Che devo mettere di mezzo i cristiani?

Minaccia, intimidisce, offende, provoca e malmena con schiaffi, alle spalle e sulla schiena, un imprenditore di Foggia per coartare e ottenere una somma di denaro a saldo pur non avendo terminato i lavori avuti in sub-appalto per una struttura. I fatti sono del maggio 2022. Per questo motivo, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Solidarietà ad Andrea D'Aurelio, minacciato oggi a Sulmona mentre faceva il suo lavoro di giornalista. La libertà di stampa, nel suo senso più autentico e pulito, non si intimidisce e non si piega alle minacce. - facebook.com Vai su Facebook

Ricordiamo che non è la prima volta che il portavoce di Orban intimidisce e minaccia pubblicamente @SalisIlaria - X Vai su X

Avvocato minaccia imprenditore: «Devi darmi 1 milione di euro». L'estorsione, i documenti falsi e i foglietti in carcere - Secondo l’impianto accusatorio Biagio Di Maro non difendeva un cliente, ma era complice di Nicola Randazzo, 46 anni, calabrese con casa a Nembro Dopo l’operazione che sei mesi fa aveva portato in ... Lo riporta leggo.it

L'imprenditore di Andria racconta il sequestro lampo: «Quelle urla e minacce ti segnano per sempre, dopo gli arresti ho pianto» - «La notizia degli arresti l’ho ricevuta su Whatsapp dall’ispettore della Polizia che mi ha seguito per la vicenda». Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it