Minaccia di morte un anziano con un cacciavite arrestato dai carabinieri
Aveva trasformato la vita di un anziano in un incubo ed era arrivato a minacciarlo di morte con un cacciavite. Il vecchietto ha trovato però le forze per denunciarlo e per farlo arrestare dagli uomini delle forze dell'ordine.Infatti, nelle ore scorse, i Carabinieri della Stazione di Supino hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: minaccia - morte
"Estorce denaro e minaccia di morte i propri familiari": scatta divieto di avvicinamento
'Teheran minaccia di morte la Nobel per la pace Mohammadi'
Minaccia di morte la ex, terrorizza le figlie e punta un coltello contro i poliziotti
Picchia e minaccia di morte i genitori per avere soldi e comprare alcool: arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo giorno. Ennesima minaccia di morte a Giorgia Meloni. E ancora una volta qualcuno dirà che “fa la vittima”, che “il clima d’odio non esiste”. Ma le minacce sono reali, ripetute, inaccettabili. Chi tace, chi minimizza, chi giustifica: è complice. Non servono ip - X Vai su X
“Giuro che ti do fuoco”, minaccia di morte la moglie alla prima comunione della figlia: marito arrestato a Caivano - Minaccia di morte la moglie durante la cerimonia della prima comunione della figlia. Scrive fanpage.it
Caivano, minaccia di morte la moglie durante la comunione - Caivano, minaccia di morte la moglie durante la cerimonia della prima comunione della loro figlia. Riporta napoli.repubblica.it