Minaccia di morte un anziano con un cacciavite arrestato dai carabinieri

Frosinonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva trasformato la vita di un anziano in un incubo ed era arrivato a minacciarlo di morte con un cacciavite. Il vecchietto ha trovato però le forze per denunciarlo e per farlo arrestare dagli uomini delle forze dell'ordine.Infatti, nelle ore scorse, i Carabinieri della Stazione di Supino hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

