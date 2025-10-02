Minacce e violenza contro i Carabinieri | scatta l’arresto

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di ieri, a Solofra, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa della locale Compagnia, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno proceduto al controllo di un'autovettura. Fin da subito, l'automobilista ha manifestato insofferenza, rivolgendo ai militari frasi offensive e minacciose, arrivando persino a dichiarare l'intenzione di recarsi sul raccordo autostradale per compiere gesti omicidiari nei confronti di automobilisti in transito. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l'uomo ha aggredito fisicamente gli operanti. Solo la prontezza di riflessi del militare colpito (che fortunatamente ha riportato lesioni non gravi) e il tempestivo intervento dei colleghi hanno impedito conseguenze più gravi.

