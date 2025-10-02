Minacce e violenza contro i Carabinieri | scatta l’arresto
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di ieri, a Solofra, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno proceduto al controllo di un’autovettura. Fin da subito, l’automobilista ha manifestato insofferenza, rivolgendo ai militari frasi offensive e minacciose, arrivando persino a dichiarare l’intenzione di recarsi sul raccordo autostradale per compiere gesti omicidiari nei confronti di automobilisti in transito. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l’uomo ha aggredito fisicamente gli operanti. Solo la prontezza di riflessi del militare colpito (che fortunatamente ha riportato lesioni non gravi) e il tempestivo intervento dei colleghi hanno impedito conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: minacce - violenza
Il ragazzo di 23 anni accusato di violenza sessuale aggravata, rapina e minacce
Violenza sessuale, rapina, minacce e altri reati: rimpatriato indiano già espulso
Atti persecutori, minacce e violenza sessuale all'ex fidanzata: 29enne ai domiciliari
La premier Meloni di nuovo sotto attacco. Minacce e violenza continuano a manifestarsi. È triste vedere che l'opposizione sembra ignorare o peggio coprire quest'odio, accusando Meloni di vittimismo. Ti esprimo la mia solidarietà, Presidente. - facebook.com Vai su Facebook
La premier Meloni ancora nel mirino. Ancora minacce. Ancora violenza, fortunatamente ancora verbale. E l’opposizione continua a coprire tutto quest’odio accusando la Meloni di vittimismo. Ti sono vicina presidente. - X Vai su X
Maltrattamenti, minacce e spari contro familiari: 32enne in arresto - I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Latina ... Segnala latinaoggi.eu
Si rifiuta di fare l’alcoltest e aggredisce i carabinieri, 45enne arrestato - Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Valeggio sul Mincio dopo essersi rifiutato di fornire le generalità e di fare l'alcoltest. Segnala veronaoggi.it