Minacce e intimidazioni all' avv Gianfranco Di Sabato e alla sua famiglia | Episodio grave non può restare impunito

Minacce gravissime, estese anche alla sua famiglia per un avvocato di Manfredonia, costretto a sporgere denuncia-querela nei confronti degli autori delle minacce, chiedendo l’applicazione di una misura cautelare nei loro confronti.Vittima dell'accaduto è l'avvocato Gianfranco Di Sabato, cui è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"Solidarietà all'avvocato Gianfranco Di Sabato di Manfredonia" ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA COMUNICATO STAMPA L'avvocato Gianfranco Di ...

