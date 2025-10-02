Minacce calci e testate per sottrarsi all' identificazione | uomo nei guai
Un uomo di 34 anni è stato arrestato, dai carabinieri della Stazione di Mesola, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nella notte dello scorso mercoledì 1 ottobre, a Codigoro.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDopo una serata caratterizzata dall'assunzione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: minacce - calci
