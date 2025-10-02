mimit irricevibile chiusura cooper standard battipaglia

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo di confronto sulla vertenza Cooper Standard, alla presenza dei vertici aziendali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e delle istituzioni locali. L’azienda ha rappresentato lo stato di difficoltà in cui versa lo stabilimento campano, arrivando a prospettare la cessazione dell’attività produttiva. Una posizione, questa, fermamente stigmatizzata da tutte le parti al tavolo. Il Mimit, si legge in una nota, ha quindi “bollato come irricevibile qualsiasi ipotesi di confronto finalizzato alla chiusura del sito, ritenendo inaccettabile avviare un percorso di dismissione senza adeguate valutazioni sulle alternative industriali e occupazionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

