milly come robozao

Milly Carlucci non si accontenta del traino di Affari Tuoi per far risalire gli ascolti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Per tentare di arginare lo strapotere de La Ruota della Fortuna e Tu Si Que Vales, capaci dopo uno solo scontro di far slittare l’inizio del suo programma alle 21.25 circa, la conduttrice ha deciso di appellarsi alla modernità, con un aiutante ‘speciale’: il suo alter ego realizzato con l’intelligenza artificiale. Nel lancio social del secondo appuntamento di Ballando, previsto per il prossimo 4 ottobre, appare infatti una Carlucci sorridente e, soprattutto, in forma smagliante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

