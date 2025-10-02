MILLY CARLUCCI ZITTISCE CHI PARLA DI BALLANDO FLOP E SVELA IL MOTIVO DEI PACCHI AL SABATO
Milly Carlucci mette i puntini sulle i a chi parla di ascolti deludenti o addirittura di flop Ballando con le Stelle perché tra stampa e web se ne sono lette di tutti i colori. Intervistata da SuperGuidaTv, la regina del sabato sera firmato Rai1 è arrivata allo straordinario traguardo delle 20 edizioni del suo show. Nessuna preoccupazione per gli ascolti, anzi si festeggia la miglior partenza da 10 anni a questa parte. È il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: milly - carlucci
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Beppe Convertini. Francesco Gabbani · Viva la vita. #CorrieredelMezzogiorno Ballando con le stelle Rai1 Veera Kinnunen Milly Carlucci #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Il 1° ottobre del 1954 nasceva la conduttrice tv Milly Carlucci - #accaddeoggi - X Vai su X
Milly Carlucci in pensione: il commento del conduttore TV scatena il caso a Ballando con le Stelle - Con questa frase diretta e senza filtri, un suo collega conduttore TV ha acceso un vero caso mediatico dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle ... Scrive notizie.it
Milly Carlucci pensione, il duro attacco del conduttore TV dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle: la risposta della conduttrice - Con questa frase diretta e senza filtri, un suo collega conduttore TV ha acceso un vero caso mediatico dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle ... Riporta notizie.it