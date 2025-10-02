Milly Carlucci risponde alle polemiche | Ballando con le Stelle non è un flop

Milly Carlucci mette i puntini sulle i in merito a chi parla di ascolti deludenti o addirittura di flop per Ballando con le Stelle. Tra stampa e web, infatti, nelle ultime settimane si sono. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Milly Carlucci risponde alle polemiche: “Ballando con le Stelle non è un flop”

In questa notizia si parla di: milly - carlucci

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

I video saluti di Stefano De Martino, Fiorello, Milly Carlucci e Michelle Hunziker per i 30 anni di Chi! #chi30 #stefanodemartino #fiorello #millycarlucci #michellehunziker Vai su Facebook

Milly Carlucci sconfessa certe analisi tendenziose: «È il debutto più alto degli ultimi 10 anni, fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base a un punto in più o in meno» ~ Da @SuperGuidaTV #Balla - X Vai su X

Barbara D’Urso prende 70mila euro a puntata a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde e tira in ballo Sanremo - Milly Carlucci rompe il silenzio sul cachet di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: la verità dietro le cifre circolate ... Secondo donnapop.it

Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle non è flop”. E svela il motivo di Affari Tuoi al sabato sera - Milly Carlucci commenta gli ascolti tv della prima puntata di Ballando con le Stelle e svela la scelta di introdurre Affari tuoi di Stefano De Martino ... Come scrive dilei.it