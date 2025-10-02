Milly Carlucci | Ballando con le Stelle non è flop E svela il motivo di Affari Tuoi al sabato sera
È già tempo per Milly Carlucci di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ma sempre con la solita diplomazia ed eleganza che la contraddistinguono. Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle se ne sono dette e scritte di ogni, soprattutto in merito alla sfida degli ascolti tv con Tu si que vales. E tanto ha fatto chiacchierare anche la decisione, presa solo in un secondo momento, di trasmettere Affari Tuoi anche il sabato sera per fare da traino al dancing show. Milly Carlucci parla degli ascolti tv di Ballando con le Stelle e di Affari Tuoi. La prima puntata di Ballando con le Stelle è stata seguita da 2. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: milly - carlucci
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Milly Carlucci sconfessa certe analisi tendenziose: «È il debutto più alto degli ultimi 10 anni, fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base a un punto in più o in meno» ~ Da @SuperGuidaTV #Balla - X Vai su X
Beppe Convertini. Francesco Gabbani · Viva la vita. #CorrieredelMezzogiorno Ballando con le stelle Rai1 Veera Kinnunen Milly Carlucci #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
“Ballando con le Stelle”, intervista a Milly Carlucci: “C’è troppa isteria sugli ascolti, legittima decisione aziendale mandare in onda Affari tuoi. Mi piacerebbe ... - Il sabato sera televisivo ha ripreso ad animarsi con due dei programmi più seguiti dal pubblico: Ballando con le Stelle su Raiuno e Tu Si Que Vales su ... Da superguidatv.it
Milly Carlucci ad Affari tuoi per lanciare Ballando con le Stelle: cosa farà - Milly Carlucci approda nello studio di “Affari tuoi” per il lancio di “Ballando con le Stelle”: cosa farà da Stefano De Martino ... Riporta dilei.it