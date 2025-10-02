Milly Carlucci ad Affari tuoi per lanciare Ballando con le Stelle | cosa farà

Per anni, Milly Carlucci aveva difeso con fermezza l’idea che Ballando con le Stelle, per la sua natura imprescindibile di trasmissione in diretta e dalla durata estesa, non potesse essere preceduto da altri programmi. La diretta, d’altronde, richiede una gestione temporale rigorosa, e la conduttrice ha sempre rivendicato la necessità di uno spazio libero da vincoli di palinsesto. Eppure, questa stagione registra già un un cambiamento radicale perché lo show del sabato sera di Rai1 sarà preceduto per la prima volta da Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Milly Carlucci ad Affari tuoi, cosa farà. 🔗 Leggi su Dilei.it

