Mille sfumature di heavy metal Dai mostri sacri ai giovani orsi | Helloween e Slaughter to Prevail
Mostri sacri e giovani leoni. Il calendario metal dell’inverno milanese alterna vecchie conoscenze e volti nuovi. Un mix che potrebbe dare più di una soddisfazione ai fan del metallo pesante, ma anche dell’hard rock di qualità, grazie soprattutto alla programmazione di una società di promozione che fa del metal una ragione di vita, MC2, la stessa società che il prossimo 17 giugno porterà gli Iron Maiden allo stadio di San Siro, esordio assoluto dell’heavy metal nella Scala del calcio. Chi ha qualche anno in più sulle spalle sorriderà per il ritorno a Milano di band che hanno fatto la storia del metal a partire dagli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mille - sfumature
Le mille sfumature della musica: "La luce, il luogo: così scelgo le note"
Temptation Island 2025, le pagelle: Angelo e “le mille sfumature da toporatto”, la forza di Sonia
? L'autunno è una stagione incantata, che regala paesaggi dalle mille sfumature, ma il foliage non è solo un'esperienza da ammirare con gli occhi, ma in cui immergersi, ascoltandone i suoni e gustando anche i sapori dell'autunno, leggi i nostri consigli su d - facebook.com Vai su Facebook
Mille sfumature di heavy metal. Dai mostri sacri ai giovani orsi:. Helloween e Slaughter to Prevail - Un mix che potrebbe dare più di una soddisfazione ai fan del metallo pesante, ma anche ... ilgiorno.it scrive
Luppolo in Rock a Cremona: dalla PFM ai mille volti dell’heavy metal - Nella vasta gamma di concerti estivi ci piace segnalare un festival giovane che approda alla sua seconda edizione. Riporta panorama.it