Mostri sacri e giovani leoni. Il calendario metal dell’inverno milanese alterna vecchie conoscenze e volti nuovi. Un mix che potrebbe dare più di una soddisfazione ai fan del metallo pesante, ma anche dell’hard rock di qualità, grazie soprattutto alla programmazione di una società di promozione che fa del metal una ragione di vita, MC2, la stessa società che il prossimo 17 giugno porterà gli Iron Maiden allo stadio di San Siro, esordio assoluto dell’heavy metal nella Scala del calcio. Chi ha qualche anno in più sulle spalle sorriderà per il ritorno a Milano di band che hanno fatto la storia del metal a partire dagli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mille sfumature di heavy metal. Dai mostri sacri ai giovani orsi:. Helloween e Slaughter to Prevail