Milinkovic-Savic | Io il portiere della Champions? Direi di no Quando il mister decide che devo giocare gioco e basta

Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, in mixed zone, dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua parata nel finale: « Ho fatto quello che dovevo fare. Ognuno oggi ha fatto quello che doveva fare, quindi i tre punti oggi sono di tutti». Sei il portiere della Champions League? « Non lo so, direi di no. Non lo so e non ci ho pensato. Quando il mister decide che devo giocare io gioco io, e basta». Cosa ti ha chiesto Antonio Conte in costruzione prima della partita? « Quello che avete visto: quando loro accettano l’uno contro uno di andare lungo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

