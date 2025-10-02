Milinkovic-Savic decisivo | Parata da tre punti per i quotidiani

Forzazzurri.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione particolare quella di Vanja Milinkovic-Savic nella sfida del Napoli: per lunghi tratti è rimasto quasi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

milinkovic savic decisivo parata da tre punti per i quotidiani

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic decisivo: “Parata da tre punti” per i quotidiani

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

Milinkovic salva il Napoli! Voti alti in pagella: "Miracolo nel finale su Hjulmand!" - Spettatore non pagante per 93' e poi prodigioso con il super intervento su Hjulmand. Segnala tuttonapoli.net

milinkovic savic decisivo parataMilinkovic-Savic: «Io il portiere della Champions? Direi di no. Quando il mister decide che devo giocare, gioco e basta» - Savic dopo la vittoria in Champions contro lo Sporting Lisbona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Savic Decisivo Parata