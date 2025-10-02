Il gioco di Gasperini ha la nomea di essere rischioso e spericolato ma alcuni numeri sembrano smentirla. L’Atalanta ha chiuso la scorsa stagione con la terza miglior difesa (37 gol subiti) e in questa la Roma è addirittura la squadra con meno gol incassati tra i cinque principali campionati europei, dopo cinque giornate. Sembra un paradosso: come si spiega? Innanzitutto va detto che la Roma aveva già dimostrato di avere una buona impalcatura difensiva: la scorsa stagione, con Ranieri, era stata la squadra con la miglior difesa del girone di ritorno (seconda difesa meno battuta in generale, con 35 gol subiti proprio come Inter e Juve). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Mile Svilar sta facendo la differenza