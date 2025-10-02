Mile Svilar sta facendo la differenza
Il gioco di Gasperini ha la nomea di essere rischioso e spericolato ma alcuni numeri sembrano smentirla. L’Atalanta ha chiuso la scorsa stagione con la terza miglior difesa (37 gol subiti) e in questa la Roma è addirittura la squadra con meno gol incassati tra i cinque principali campionati europei, dopo cinque giornate. Sembra un paradosso: come si spiega? Innanzitutto va detto che la Roma aveva già dimostrato di avere una buona impalcatura difensiva: la scorsa stagione, con Ranieri, era stata la squadra con la miglior difesa del girone di ritorno (seconda difesa meno battuta in generale, con 35 gol subiti proprio come Inter e Juve). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Pisa Roma pagelle: la “hit dell’estate” e il “gatto Mile”: la Roma di Gasp sa anche soffrire e vincere. Soulé e Svilar i protagonisti di una serata complicata
Player of the Month Avete scelto Mile Svilar come miglior giallorosso di settembre! #ASRoma - X Vai su X
Dove eravamo rimasti? Rinnovo e dichiarazione d'amore per Roma e l'AS Roma. Questo succedeva solo poche settimane fa, e ora siamo di nuovo qui per esaltare la costanza e la qualità di rendimento di Mile Svilar. La Roma è al primo posto e gran parte del Vai su Facebook
Rilancio Chelsea e addio Svilar: incastro in Serie A - Calciomercato Roma, rilancio del Chelsea per Maignan e i rossoneri possono tornare su Svilar. Lo riporta asromalive.it
Svilar valeva lo sforzo estivo fatto dalla Roma. Ora è il miglior portiere della Serie A - Se qualcuno avesse avuto bisogno di una nuova conferma, Mile Svilar l'ha data anche ieri. Da tuttomercatoweb.com