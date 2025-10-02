Milano per un pelo! A Belgrado va sotto di 20 rimonta ma Guduric sbaglia il tiro della vittoria

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il serbo nel finale ha nelle mani il tiro del successo, ma finisce cortissimo: vince il Partizan 80-78. Per Shields 21 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

