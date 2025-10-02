Milano ospita Smart Building Expo 2025 crocevia di tecnologie a zero emissioni

Dal 19 al 21 novembre 2025 la tecnologia incontra la transizione energetica negli spazi di Fiera Milano, dove Smart Building Expo 2025 promette di connettere aziende, progettisti e istituzioni in una tre giorni cruciale per il futuro del costruito, con l’obiettivo di condividere soluzioni concrete per una decarbonizzazione possibile e un mercato in rapida evoluzione. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

