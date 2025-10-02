Milano Digital Week oltre 180 eventi Le sfide dell’IA e la tecnologia inclusiva

Una Milano che guarda avanti, in nome dell’evoluzione tecnologica e della centralità delle persone: innovazione e umanesimo insieme. È questo il focus dell’ottava edizione della Milano Digital Week, che quest’anno ha come titolo “Tutte le intelligenze della città”, e che si è aperta ieri allo Smart City Lab alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello e dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Un programma ricco, oltre 180 eventi, che fino a domenica accompagnerà la città con incontri e conferenze, coinvolgendo aziende, università e molti altri attori del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

