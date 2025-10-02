Milano-Cortina 2026 è ufficiale | la Fiamma Olimpica farà tappa anche a Lodi

Lodi, 2 ottobre 2025 – È ufficiale: la Fiamma Olimpica farà tappa anche a Lodi. La Fondazione Milano-Cortina 2026 e il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali, che si terranno dal 6 al 22 febbraio del prossimo anno, hanno annunciato che ogni città capoluogo della Lombardia – e quindi anche il capoluogo lodigiano – ospiterà il passaggio della torcia olimpica e paralimpica, nell’ambito del grande circuito nazionale. La data. La data è già fissata: venerdì 16 gennaio 2026 i tedofori guideranno la torcia tra le vie di Lodi, per un percorso di oltre 3 chilometri che partirà dal centro sportivo della Faustina e si snoderà nel cuore cittadino, attraversando piazze e strade simboliche, per concludersi con un momento celebrativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

