Milano corteo degli studenti della Statale in sostegno alla Flotilla

Ilgiorno.it | 2 ott 2025

In marcia dalla sede di via Festa del Perdono per raggiungere piazzale Loreto, luogo dal quale in serata partirà la manifestazione ufficiale dopo l'assalto israeliano alla navi umanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano corteo studenti stataleDa Nord a Sud dilaga la protesta degli studenti per Gaza. La Statale di Milano occupata - Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani a seguito dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Si legge su ansa.it

milano corteo studenti stataleMo: mini corteo studenti Statale, Milano si prepara all'appuntamento di stasera - Studenti dell'università Statale di Milano ancora in protesta per manifestare la propria solidarietà a Gaza e in ... Secondo iltempo.it

