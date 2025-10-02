Milan rimpianto Højlund? Ecco la sua doppietta in Champions League con il Napoli

Rasmus Højlund, a lungo inseguito dal Milan nell'ultimo calciomercato estivo, decisivo in Napoli-Sporting Lisbona 2-1 di Champions League. Rasmus Højlund, attaccante danese classe 2003 a lungo inseguito dal Milan nell'ultimo calciomercato estivo, è stato decisivo in Napoli-Sporting Lisbona 2-1, seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, con una doppietta sul doppio assist di Kevin De Bruyne. Sarà un rimpianto per i rossoneri? Gol e highlights del match del 'Maradona' in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rimpianto Højlund? Ecco la sua doppietta in Champions League con il Napoli

Milan, Leao: "Ho una lesione per cui è meglio non prendere rischi. Io centravanti? Vi spiego" - Rafael Leao ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche in occasione del premio Gentleman Fair Play. Si legge su corrieredellosport.it