Milan ricordi Hauge? Che doppietta in Bodø Glimt-Tottenham 2-2 di Champions League

Jens Petter Hauge, ex centrocampista del Milan, scatenato in BodøGlimt-Tottenham 2-2 di Champions League: gol e highlights del match. Jens Petter Hauge, classe 1999, ex centrocampista del Milan nella stagione 2020-2021, scatenato in BodøGlimt-Tottenham 2-2 di Champions League: doppietta di pregevole fattura per il giocatore norvegese, passato poi anche per Eintracht Francoforte e Gent prima di tornare in patria. Nel video, gol e highlights del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ricordi Hauge? Che doppietta in Bodø/Glimt-Tottenham 2-2 di Champions League

