Milan Pulisic non si ferma | inserito nella Top11 della quinta giornata di Serie A
Partenza a razzo quella di Pulisic al Milan. Il giocatore americano, infatti, continua a trascinare i rossoneri: finito nella top11 di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Milan, Al-Nassr su Pulisic? Ecco la situazione ad oggi
Milan, giù le mani da Pulisic! Dev’essere incedibile. E il rinnovo …
Calciomercato Milan, Theo spinge per Bennacer. E su Pulisic …
#Milan, #Scaroni parla del nuovo stadio a #sansiro. #Pulisic e #Modric sulla bocca di tutti #SempreMilan
Pulisic unica certezza nell'attacco del Milan, chi gioca contro la Juventus: Leao è pronto, ma occhio a Nkunku e c'è l'ipotesi Loftus-Cheek
Milan-Napoli 2-1, le pagelle: Pulisic spaziale, Modric infinito. Difesa partenopea e Hojlund bocciati, Estupinan ingenuo - Diamo i voti ai protagonisti del match di San Siro vinta dai rossoneri grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo.
Il Milan resiste in 10 uomini, batte il Napoli e si iscrive alla corsa Scudetto: Pulisic incanta San Siro - Pulisic decisivo con gol e assist, Estupiñán espulso.