Milan Leao centravanti funzionerà? Il parere di Matri

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è grande curiosità per vedere Rafael Leao nel ruolo di centravanti nel 3-5-2 di Allegri. Ecco il parere di Matri, ex attaccante del Milan tra le tante squadre dove ha giocato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao centravanti funzioner224 il parere di matri

© Pianetamilan.it - Milan, Leao centravanti funzionerà? Il parere di Matri

In questa notizia si parla di: milan - leao

Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

milan leao centravanti funzioner224Rafa c'è, il QS titola: "Leao corre per riprendersi il Milan" - Non ancora ai suoi livelli, e ci mancherebbe altro dopo oltre un mese lontano dal calcio giocato a causa di un infortunio muscolare al polpaccio, ma è rientrato ... Come scrive milannews.it

milan leao centravanti funzioner224Milan, finalmente Leao: andrà in panchina contro il Napoli - Non partirà titolare: darà il suo contributo in corsa. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Leao Centravanti Funzioner224