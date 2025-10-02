Milan le mosse anti-Juve di Allegri per il suo ritorno allo Stadium

. Ecco cosa sta preparando Max per il big match di domenica Un incrocio che sa di passato e di futuro. Massimiliano Allegri torna a Torino da avversario, alla guida di un Milan capolista e in piena fiducia. La sfida contro la “sua” Juventus è il primo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan mosse anti juveSaelemaekers al top, Pulisic in velocità: è il Milan anti-Juve di Max per il ritorno allo Stadium - Il tecnico rossonero torna a Torino da avversario dopo 12 anni e studia le mosse: il belga a tutta fascia, la qualità dell’americano contro difensori alti e grossi, Fofana che copre Modric ... Riporta msn.com

Saelemaekers al top, Pulisic in velocità. La Gazzetta: "È il Milan anti-Juve" - A questi c'è da aggiungere De Winter per un Tomori non al meglio e ... milannews.it scrive

