Milan Futuro Geroli firma il suo primo contratto da professionista
Matteo Geroli, centrocampista classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Continuerà a far parte del progetto Milan Futuro. Ecco il comunicato del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - futuro
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
Calhanoglu Inter, il turco prossimo alla cessione in patria? Le ultime sull’ex Milan e sul proprio futuro
Calciomercato Milan, futuro in Premier League per Thiaw? Due club su di lui
? ? Tra la Primavera e le prime esperienze con Milan Futuro: guarda la sua intervista con Milan TV! - X Vai su X
Dopo due vittorie e due pareggi, Milan Futuro trova un grande successo alla terza di campionato contro Scanzorosciate: finisce 3-0 la sfida domenicale, un risultato che lancia il Diavolo al secondo posto in classifica ? Il racconto #MilanFuturo #milan #Se - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Milan Futuro, Matteo Geroli firma il suo primo contratto da professionista - Belle notizie dal fronte progetto Milan Futuro: un giovane rossonero ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Secondo milannews.it
Milan Futuro, sprint finale e 3-0 allo Scanzorosciate - Scanzorosciate di Domenica 28 Settembre 2025: formazioni e tabellino. Da calciomagazine.net