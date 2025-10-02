Milan Futuro Geroli firma il suo primo contratto da professionista

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Geroli, centrocampista classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Continuerà a far parte del progetto Milan Futuro. Ecco il comunicato del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro geroli firma il suo primo contratto da professionista

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Geroli firma il suo primo contratto da professionista

In questa notizia si parla di: milan - futuro

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

Calhanoglu Inter, il turco prossimo alla cessione in patria? Le ultime sull’ex Milan e sul proprio futuro

Calciomercato Milan, futuro in Premier League per Thiaw? Due club su di lui

milan futuro geroli firmaProgetto Milan Futuro, Matteo Geroli firma il suo primo contratto da professionista - Belle notizie dal fronte progetto Milan Futuro: un giovane rossonero ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Secondo milannews.it

Milan Futuro, sprint finale e 3-0 allo Scanzorosciate - Scanzorosciate di Domenica 28 Settembre 2025: formazioni e tabellino. Da calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Geroli Firma