Milan Femminile finalmente si parte | domenica l’esordio in campionato Il calendario di ottobre

Mese di ottobre molto importante per tutto il Milan: ecco il calendario del Milan Femminile di Bekker. Ecco tutti gli impegni in campionato. Si parte questa domenica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, finalmente si parte: domenica l’esordio in campionato. Il calendario di ottobre

Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo un bel gruppo" - La Serie A Women's Cup sta ormai volgendo alle battute finali, sabato pomeriggio a Castellammare di Stabia si giocherà la finale, con la Roma. Si legge su tuttomercatoweb.com

Milan Femminile, Giuliani a Sky: «Siamo un bel gruppo, quest’anno si è capita subito questa cosa» - Milan Femminile, Laura Giuliani, portiere della squadra rossonera di Bakker, ha parlato della nuova stagione: le dichiarazioni La Serie A Women’s Cup si avvia alla conclusione, ma per il Milan Femmini ... milannews24.com scrive