Milan da promessa a certezza | Pulisic ha trovato la sua dimensione in Serie A

Se al Milan c'è un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale ed è simbolo di continuità, quel qualcuno è Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, da promessa a certezza: Pulisic ha trovato la sua dimensione in Serie A

In questa notizia si parla di: milan - promessa

Ex Milan, Rebic cuore d’oro: mantiene la promessa fatta da bambino

Mercato Milan, arriva l’indiscrezione su Jashari! Ecco la promessa dal Brugge, tutti gli aggiornamenti

Jashari aveva dato la "besa" al Milan: una promessa che a Tirana è come una firma sul contratto

Bartesaghi è ritenuto una grande promessa da Allegri, che mette Estupiñán perché in questo momento ha bisogno di giocatori esperti. Allenatori ed ex giocatori del Milan che han giocato in difesa sulla fascia dicono che sia un giocatore fortissimo anche come - X Vai su X

Francesco Camarda ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce. Sua la rete al 94’ che è valsa il 2-2 contro il Bologna Dedica… speciale per il classe 2008, che ha deciso di onorare una promessa fatta all’ex compagno al Milan Alessand - facebook.com Vai su Facebook

Pulisic a mille, il Milan passa sempre da lui - L’unico giocatore del Milan che da quando è arrivato in rossonero è riuscito a migliorarsi costantemente è Christian Pulisic. Scrive msn.com

Christian Pulisic va dritto al sodo - Il calciatore del Milan è meno appariscente di altri nel suo ruolo, ma da due anni in Italia fa più gol e assist di tutti ... Riporta ilpost.it