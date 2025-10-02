Milan chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

Dopo la squalifica rimediata contro il Napoli, il Milan deve correre ai ripari capendo chi utilizzare al posto del laterale Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan gioca posto estupinanBartesaghi al posto di Estupinan in Juve-Milan, o forse no? Allegri pensa alla sorpresa, i dettagli - Estupinan non ci sarà contro la Juve per squalifica, Bartesaghi in vantaggio per sostituirlo ma c'è anche un'altra clamorosa idea ... Segnala milanlive.it

Chi gioca al posto di Estupiñán in Juventus-Milan: le soluzioni a sinistra per Allegri - L’esterno è stato espulso contro il Napoli e salterà Juventus- Da goal.com

