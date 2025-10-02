Milan che stoccata di Allegri a Leao! Cabal a rischio per i rossoneri? Le ultime

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 02 ottobre 2025: tra campionato e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan che stoccata di allegri a leao cabal a rischio per i rossoneri le ultime

© Pianetamilan.it - Milan, che stoccata di Allegri a Leao! Cabal a rischio per i rossoneri? Le ultime

In questa notizia si parla di: milan - stoccata

Milan, la stoccata di Theo Hernandez all’addio: «La direzione presa dal club negli ultimi tempi…»

A casa Milan salta il banco: stoccata improvvisa per Allegri

Milan, il padre di Gimenez attacca: doppia stoccata a Tare

milan stoccata allegri leaoLeao corre per riprendersi il Milan. Allegri aspetta Rafa e detta le regole - Come aveva chiesto Massimiliano Allegri nel giorno del suo insediamento- Scrive ilgiorno.it

milan stoccata allegri leaoIl Milan funziona anche senza Leao: Allegri deve trovare la chiave per reinserirlo - Dalla sconfitta contro la Cremonese alla vittoria di domenica contro il Napoli è passato appena un mese, eppure il Milan è completamente un'altra squadra. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Stoccata Allegri Leao