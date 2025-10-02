Mikeno | l' imbarcazione della Flotilla arrivata a poche miglia da Gaza

Una delle imbarcazioni della Flotilla è riuscita a rompere il blocco navale di Israele ed entrare nelle acque di Gaza. Si tratta della Mikeno che dal tracker della Global Sumud Flotilla risulta ferma a zero nodi a poche miglia dalla costa. Secondo la Cnn Türk l'imbarcazione sarebbe però stata. 🔗 Leggi su Today.it

Flotilla, live tracker: la nave Mikeno risulta ferma a zero nodi nelle acque di Gaza. Persi i contatti con 4 barche greche - A seguito dell'abbordaggio di Istraele, una decina di imbarcazioni sarebbero state bloccate. Da ilmattino.it