Mikautadze interrompe un digiuno che durava da 33 anni | la curiosa statistica dopo il gol realizzato in Villarreal Juve Ecco cosa è accaduto

Mikautadze ha interrotto un digiuno che durava da 33 anni: il dato dopo il gol realizzato in Villarreal Juve. Cosa è successo. Un gol che entra nella storia, una rete che interrompe un digiuno lungo 33 anni. La partita di ieri sera tra Villarreal e Juve ha regalato una perla statistica a dir poco curiosa. Il gol del momentaneo vantaggio spagnolo, siglato da Georges Mikautadze, ha infatti un sapore storico: è solo il secondo giocatore georgiano di sempre a segnare contro i bianconeri in una grande competizione europea. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA Un gol che entra nella storia. La rete dell’attaccante del Villarreal, arrivata al 17? del primo tempo, ha permesso a Mikautadze di iscrivere il suo nome in una classifica esclusivissima, entrando di diritto nella storia del calcio del suo paese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

