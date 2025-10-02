Migranti messaggeri di speranza l’Oim incontra Papa Leone XIV in Vaticano | Stop allo sfruttamento deciso dai trafficanti

La direttrice generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) Amy Pope ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Tutti i dettagli del vertice. Amy Pope, direttrice generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), ha concluso oggi una visita di due giorni in Italia, che ha incluso la sua prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV in Vaticano. (OIM FOTO) – Notizie.com Pope ha effettuato anche una missione sul campo a Lampedusa, l’isola siciliana che rappresenta il principale punto di sbarco dei migranti che arrivano via mare attraversando il mar Mediterraneo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Migranti messaggeri di speranza, l’Oim incontra Papa Leone XIV in Vaticano: “Stop allo sfruttamento deciso dai trafficanti”

Papa Leone XIV bacchetta i sovranisti e lancia un appello: “I migranti non sono un problema, ma messaggeri di speranza”

Papa Leone: migranti messaggeri speranza in mondo oscurato da guerre

