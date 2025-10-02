Migranti lasciati per giorni senza cibo L’inchiesta scuote anche il Pavese

Migranti lasciati senza cibo anche per 10 giorni, quasi dimenticati nelle strutture sporche e documenti truccati. Sono pesanti le accuse mosse a 5 persone di età compresa tra i 37 e i 48 anni tutte residenti nel Salernitano. Nei loro confronti, a vario titolo legati alla cooperativa sociale Desy di Castel San Giorgio (Salerno) che gestiva i centri di accoglienza straordinari, sono state notificate misure cautelari personali e un sequestro preventivo di beni per 720.579,87 euro. L’indagine, partita da Pistoia nel dicembre 2023, quando i Nas di Firenze hanno effettuato un’ispezione al Cas di San Marcello Piteglio (Pistoia), riscontrando irregolarità igienico-sanitarie, ha toccato anche Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Migranti lasciati per giorni senza cibo. L’inchiesta scuote anche il Pavese

