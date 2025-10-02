Migranti la Casa Bianca respinge le critiche di Leone XIV

La Casa Bianca ha respinto le critiche di Papa Leone XIV alla sua politica "disumana" sull'immigrazione, affermando di "applicare la legge nel modo più umano possibile". "Respingo l'idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano, questa amministrazione si impegna ad applicare le leggi del Paese nel modo più umano possibile", ha dichiarato.

