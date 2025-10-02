Migranti gratis a casa dei romani ecco l' associazione che vuole gestire il servizio di accoglienza

Una sola realtà ha risposto all’indagine del Comune di Roma per il piano di accoglienza migranti. Un bando che aveva scatenato polemiche feroci e che serve per trovare “famiglie accoglienti, mentori o tutori sociali” disposti a ospitare persone in casa propria in maniera assolutamente gratuita. 🔗 Leggi su Romatoday.it