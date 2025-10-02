Migranti | Casa Bianca respinge critiche Papa non c’è trattamento disumano

Torino, 2 ott. (LaPresse) – La Casa Bianca ha contestato le preoccupazioni sollevate da Papa Leone XIV riguardo al trattamento degli immigrati. “Respingo l’idea che ci sia un trattamento disumano degli immigrati irregolari negli Stati Uniti sotto questa amministrazione”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, citata dai media statunitensi. L’amministrazione, ha aggiunto Leavitt, “sta cercando di far rispettare le leggi della nostra nazione nel modo più umano possibile”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

