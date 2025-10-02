Migliori App Calcolatrice e Risolutori per Smartphone

Tutti abbiamo bisogno di una calcolatrice prima o poi ed averla integrata nello smartphone è un bel vantaggio. Ogni volta che si deve dividere il conto al ristorante, quando si vuol calcolare la percentuale dell'IVA su un prezzo, quando si fa matematica a scuola, quando si devono fare rapidi calcoli che non si vogliono sbagliare, si può usare l'applicazione della calcolatrice. Sia sugli smartphone e tablet Android che su iPhone e iPad la calcolatrice è un'app già installata (su iPhone è anche calcolatrice scientifica), ma se si vuole un'app migliore rispetto quella standard, vediamo qui, tra le tantissime che ci sono, le migliori 10 calcolatrici da installare gratis, con una grafica diversa, più comoda e bella da vedere, ed anche con strumenti per risolvere problemi matematici complessi. 🔗 Leggi su Navigaweb.net