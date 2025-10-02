Middle East Now | il cinema oltre la frontiera delle guerre e le ingiustizie

Firenze, 2 ottobre 2025 – Immaginare ciò che non vediamo. Per costruire ponti, abbattere barriere, superare i confini sbagliati di guerre e ingiustizie. Ascoltare, confrontarsi, dialogare sono le armi pacifiche di chi non si rassegna ad un presente segnato dalla violenza e dai conflitti: come Roberto Ruta e Lisa Chiari, che inaugurano la 50 giorni di cinema a Firenze con la sedicesima edizione del "Middle East Now", la rassegna dedicata al Medio Oriente di ieri e oggi in programma dal 7 al 12 ottobre al Cinema La Compagnia, Cinema Astra e in streaming sulla piattaforma messa a disposizione da MyMovies. 🔗 Leggi su Lanazione.it

