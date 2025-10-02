Microsoft Nadella nomina un nuovo Ceo per il business commerciale
Microsoft ha un nuovo Ceo per la divisione commerciale. Satya Nadella, ad dell’azienda di Redmond, ha infatti annunciato sul blog ufficiale la promozione di Judson Althoff, attuale Chief Commercial Officer e vicepresidente esecutivo, in quello che ha definito «un cambiamento radicale che impone di gestire e far crescere l’attività su larga scala». Si occuperà di gestire un settore che comprende le vendite, il marketing e tutte le operazioni commerciali del gruppo. A lui riferirà anche Takeshi Numoto, in qualità di Cmo. Una mossa che, parallelamente, permetterà a Nadella di concentrarsi, pur mantenendo la carica di amministratore delegato, sugli aspetti tecnici e sull’innovazione, con particolare attenzione allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: microsoft - nadella
