Microsoft 365 Premium è il nuovo abbonamento office IA che manda in pensione Copilot Pro
Microsoft 365 Premium rende inutile Copilot Pro perche ingloba suite office e IA. Include Office, 6 TB OneDrive da condividere, sicurezza avanzata e nuove funzioni IA, ma quest’ultima resta riservata al titolare. 🔗 Leggi su Dday.it
